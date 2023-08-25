Pazaryeri’nde sıcaktan bunalanlar havuzda serinledi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken sıcaktan bunalan vatandaşlar Pazaryeri Belediyesi yüzme havuzunda serinledi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesi ilçede bulunan yüzme havuzunu faaliyete geçirerek sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşların hizmetine sundu.

Pazaryeri ilçesinde bunaltıcı sıcaklarda özellikle gençler ve çocuklar havuza yoğun ilgi gösterirken, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin yüzme havuzunun Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri kadınlara, Erkeklere ise Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri sabah 10:00 ile 18:00 saatleri arası hizmet vereceğini belirtti.