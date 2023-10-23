Pazaryeri’nde öğrenciler kampta eğlenerek, öğreniyor
Pazaryeri’ndeki eğitim kampında öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde öğrencilerin doğa ile iç içe eğitim almaları için Pazaryeri Kaymakamlığı ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan Küçük Elmalı Ekoturizm ve Eğitim Kampında öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor.
Küçükelmalı Tabiat Parkında bulunan Ekoturizm ve Eğitim Kampı Bilecik’ten gelen minik öğrencileri ağırlarken, öğrenciler rehber öğretmenler eşliğinde çömlek yapıp, dart turnuvası, halat çekme yarışı, çuval yarışı ile gün boyu çeşitli aktivitelerde bulundu.
Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman Ekoturizm ve Eğitim Kampını ziyaret edip ilçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci’den kamp hakkında bilgiler aldı.
Kaymakam Ahmed Tayyip Kahraman’a Ekoturizm ve Eğitim Kampı ziyaretinde ilçe Jandarma Komutanı Recep Kuş eşlik etti.
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