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Pazaryeri’nde minik öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
YAŞAM 25.12.2023, 10:02
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ilkokul öğrencilerine İlçe Emniyet Müdürlüğünce Polislik mesleği tanıtıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İlçedeki ilkokullarda öğrenim gören öğrencilere Polislik mesleğinin tanıtılması amacıyla etkinlik düzenledi.
“Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar” projesi kapsamında polis ekipleri polise güven duygusunun artırılması adına minik öğrencilere günlük çalışmaları hakkında bilgiler verirken, güvenli trafik, araç ile seyir halindeyken telefon kullanmama, emniyet kemeri kullanma, çocukların arka koltukta oturması ve yolun karşısına geçerken mutlaka yaya geçitlerinin kullanılması anlatıldı.
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