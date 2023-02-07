Pazaryeri’nde kar yağışı etkili oluyor
Yurt genelinde kış mevsimi etkisini sürdürürken Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sürüyor.Sedat Ceylan
BİLECİK (İGFA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yüksek kesimli köy yolları Bilecik İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açılırken, ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.
Pazaryeri ilçesini Bursa’ya bağlayan Pazaryeri, İnegöl karayolunun AHI dağı kısmında Karayolları 14 Bölge, 144 şube ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Pazaryeri Belediyesi ekiplerin vatandaşların mağdur olmamaları için ilçe merkezinde kar küreme çalışmasını sürdürürken ekipler kardan temizlenen cadde ve sokaklarda tuzlama işlemi gerçekleştirdi.
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