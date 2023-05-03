Pazaryeri’nde hububatta süne mücadelesi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ekipleri Pazaryeri ilçesinde teknik personellerin katılımı ile süne zararlısının hububat alanlarındaki yoğunluğunu tespit etmek için inceleme yaptı.Sedat CEYLAN / PAZARYERİ GÜNDEM

BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçe Tarım Müdürlüğüne bağlı ekiplerce ilçedeki tarım arazilerinde hububat alanlarında süne zararlısının yoğunluğu tespit çalışması yapıldı. Ekipler ilk etapta ergin süne yoğunluğunu tespit edip sünelerin bıraktığı yumurtalardaki parazitlenme miktarı ve bu alanlardaki faydalı böcek yoğunluğunu tespit ederken, yapılan çalışma sonrası çiftçilerin süne ile mücadelesi hakkında bilgilendirileceğini belirttiler.