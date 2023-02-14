Pazaryeri’nde deprem bölgesine 'et' seferberliği

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yardımseverler tarafından bağışlanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar belediye mezbahasında kesilerek deprem bölgesine sevk edildi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in sosyal medya hesabından yaptığı deprem bölgeleri için ilçe halkına hayvan bağışına ilçe halkı duyarsız kalmadı.

Pazaryeri ilçesinde hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar Pazaryeri Belediyesi mezbahasında kesildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ilçe halkı tarafından 42 adet küçükbaş ve 2 adet büyükbaş hayvanın bağışlandığını belirterek, bağışlanan hayvanların veteriner hekim kontrolünde Pazaryeri Belediyesi mezbahasında kesilerek depremden etkilenen bölgelere yollandığını söyledi.

İlçe halkının depremde etkilenen vatandaşlar için hep birlikte yardım için kenetlendiğini ifade eden Başkan Tekin, "Bu zor günleri hep birlikte aşacağız ilçe halkıma teşekkür ediyorum. Ayrıca deprem bölgelerine etleri ulaştırmamızda soğuk hava et nakil aracı desteğinde bulunan Dünya Köfte Kemal Çakır’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.