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Pazaryerili kadınlardan Konya'ya kültür gezisi
YAŞAM 11.12.2023, 12:30
Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi, sosyal ve kültür etkinleri kapsamında ilçedeki kadınlardan oluşan 250 kişiyle birlikte Konya'ya kültür gezisi düzenledi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in organize ettiği ve ilçe kadınlarından yoğun istek üzerine düzenlenen kültür gezisinde Konya Mevlâna Kültür Merkezi Semâ Salonu'ndaki Şeb-i Arus Hz. Mevlâna'nın 750. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerine iştirak edildi.
Kadınların gezisine, Belediye Başkanı Zekiye Tekin de eşlik ederken, Pazaryerili kadınlar Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi Türbesi, Alaaddin Tepesi, Kelebek Vadisi ve Şems-i Tebrizî Türbesi'ni de ziyaret etti.
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