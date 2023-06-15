Pazaryeri'nde restore edilen tarihi camiye Vali Kızılkaya'dan inceleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 1665 yılında IV. Murat sadrazamı Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan ve kendi adını taşıyan tarihi Karamustafa Paşa camii Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyonu başlarken Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya tarihi camide incelemede bulundu.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Pazaryeri'nde restorasyonu gerçekleşen tarihi camide incelemelerde bulundu.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile birlikte Karamustafa Paşa Camii'nde inceleme yapan Vali Dr. Kızılkaya, Kaymakam Ferhat Altay ve caminin restorasyonunu üstlenen firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Restorasyonu başlayan Karamustafa Paşa Camii'nde çalışmaların yaklaşık bir yıl kadar süreceğini belirterek tarihi camiin aslına uygun olarak restore edileceğini aktaran Kaymakam Altay, “Pazaryeri ilçemizde bulunan tarihi Osmanlıdan kalma Karamustafa Paşa camimizin restorasyon çalışmaları hakkında valimiz Sayın Dr. Kemal Kızılkaya’yı bilgilendirdik kendilerine ilçemize vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.