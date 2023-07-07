Son Dakika
Pazaryeri'nde 81 yaşındaki usta mesleğine aşık
YAŞAM 07.07.2023, 09:18
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 81 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar çömlekçilik mesleğini köylerine gelen ziyaretçilere tanıtmaya devam ediyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in en çok ziyaret edilen köylerinin başında olan Kınık Köyü Türkiye’nin her ilinden ziyaretçileri ağırlamaya devam ederken, köyde bulunan çömlek ustaları atölyelerinin kapılarını ziyaretçilere açıp mesleğini tanıtmayı sürdürüyor.
Bilecik’te 146 yıldır çömlekçilik sanatının yaşatıldığı Pazaryeri ilçesinin Kınık köyünde çömlekçilik mesleğinde 68 yılını tamamlayan 81 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar çömlek atölyesinin kapılarını ziyaretçilere açıp çömlek sanatını ve çömlek yapımını hakkında ziyaretçileri bilgilendiriyor.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|88
|2. Fenerbahçe
|36
|80
|3. Beşiktaş
|36
|78
|4. A.Demirspor
|36
|69
|5. Başakşehir
|36
|62
|6. Trabzonspor
|36
|57
|7. Karagümrük
|36
|51
|8. Konyaspor
|36
|51
|9. Kayserispor
|36
|47
|10. Kasımpaşa
|36
|43
|11. Ankaragücü
|36
|42
|12. İstanbulspor
|36
|41
|13. Antalyaspor
|36
|41
|14. Sivasspor
|36
|41
|15. Alanyaspor
|36
|41
|16. Giresunspor
|36
|40
|17. Ümraniye
|36
|30
|18. Gaziantep FK
|36
|25
|19. Hatayspor
|36
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25
Röportaj & Söyleşi Tümü