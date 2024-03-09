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Pazaryeri kadınları İstanbul’daki camileri gezdi
YAŞAM 09.03.2024, 16:00
Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi Sosyal ve Kültür etkinleri kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İlçedeki kadınlara İstanbul’daki camileri tanıttı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İlçe Merkezinden ve köylerden 200 kadının katıldığı programda kadınlar Eyüp Sultan Camii, Sultan Ahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Camii, Çamlıca Camii tarihi Mısır çarşısı ve türbeleri rehberler eşliğinde gezdiler.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin düzenlenen programda ilçe kadınlarına eşlik ederken program İstanbul Boğazında düzenlenen tekne turu ile son buldu.
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