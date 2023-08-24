Pazaryeri Devlet'in müdürü Hupal oldu

Bilecik’in Pazaryeri Devlet Hastanesi Müdürü Zafer Arık’ın başka bir birime geçmesiyle boşalan Hastane Müdürlüğü'ne Oğuzhan Hupal getirildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA)- Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Oğuzhan Hupal oldu

Bilecik Devlet Hastanesinde ve diş hastanesinde 16 yıldır görev yapan Oğuzhan Hupal Pazaryeri Devlet Hastanesinde İdari ve Mali Hizmetler Müdürü olarak görevine başladı.

Hatırlanacağı gibi Hastane Müdürü Zafer Arık'ın başka birime geçmesiyle bu görev boşalmıştı.