Pazaryeri Belediyesi personeline motivasyon pikniği
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Pazaryeri Belediyesi personelleri düzenlenen piknikle bir araya geldi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesi personeli ve aileleri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in Küçükelmalı Tabiat Parkında düzenlediği pikniğinde buluştu.
Küçükelmalı Tabiat Parkında düzenlenen etkinlikte, belediye personeli ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Pazaryeri'nin en büyük ailesi olduklarını ifade eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Hep birlikte bu ilçeye hizmet ettik, bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeye devam edeceğiz. Özverili Çalışmalarından dolayı bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
Etkinlikte personeli ve aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çekilen Başkan Tekin “Belediyemizin emektarları ile akşam yemeğini Küçükelmalı tabiat parkımızda yedik. Kendimiz yaptık kendimiz yedik. Böyle daha da lezzetli ve bereketli oldu. Allah bu birliğimizi beraberliğimizi bozmasın” mesajını verdi.
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