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PAÜ'de Büyükşehir Belediyesi Gençlik Noktası açıldı

YAŞAM 20.05.2023, 12:30
PAÜ'de Büyükşehir Belediyesi Gençlik Noktası açıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, üniversite-şehir bütünleşmesine katkı sağlayacak Gençlik Noktasını PAÜ’de hizmete açtı.DENİZLİ (İGFA) - Genç Dostu Belediye unvanı bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, üniversite-şehir bütünleşmesine katkı sağlayacak Denizli Büyükşehri Belediyesi Gençlik Noktasını Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) yerleşkesinde hizmete açtı. PAÜ Merkez Yemekhane binasında hizmete giren tesisin açılış törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, davetliler ve üniversite öğrencileri katıldı. Üniversitelilerin Büyükşehir Belediyesinin sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinden haberdar edilmelerini sağlayacak Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Noktası, ayrıca gençlerin Gençlik Meclisi ile yönetim süreçlerine dahil olmalarını imkan sağlayacak. Üniversiteli gençlerin Büyükşehir Belediyesinden öneri ve taleplerini alacak Gençlik Noktası, üniversite toplulukları ile Gençlik Meclisinin işbirliklerini de artıracak.

Gençlerin hayali gerçekleşti

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, gençler olarak uzun süredir böyle bir mekanı hayal ettiklerini belirterek, Başkan Zolan’a bu taleplerini ilettiklerinde hemen olumlu yanıt verdiğini söyledi. Gençler için büyük bir imkan olan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Noktasında toplantı, etkinlik ve eğitim çalışmaları yapabileceklerini ifade eden Birden, “Burası çok amaçlı güzel bir mekan. Başkanımız Sayın Osman Zolan bu hayalimizi gerçekleştirdi. Her talebimize olumlu yanıt veren Başkanımız Sayın Osman Zolan’a ve Gençlik Noktası için PAÜ’de yer tahsisi yapan PAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutluhan’a teşekkür etti.

Üniversite-şehir bütünleşmesinde Türkiye’ye örnek

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ise, üniversite gençliğinin başta akademik ve sosyal olmak üzere her boyutu ile gelişmesini amaçladıklarını söyledi. Başkan Zolan’a teşekkür eden Rektör Kutluhan, “Bunu başka yerlerde ve diğer üniversite rektörleriyle de konuşuyoruz. Herkes bize gıpta ediyor. Çünkü biz ne zaman Başkanımızın kapısını çalsak, o gün bizi hiç eli boş döndürmüyor” dedi. Gençlik Noktası için yer istediğinde kendilerinin de hemen en güzel bölgede yer tahsisi yaptığını kaydeden Kutluhan, “Belli ki burada çok iş yapılacak” diye konuştu. Denizli Büyükşehir Belediyesinin PAÜ’den daha fazla kültür ve sanat etkinliği yaptığını belirten Kutluhan, gençlerin bu etkinliklere katılımının daha kolay olabileceğini, ayrıca üniversitelilerin Gençlik Noktasından Büyükşehir Belediyesinden taleplerini daha kolay ulaştırabileceğini belirterek, mekanın üniversite-şehir bütünleşmesi bakımından Türkiye’ye örnek olmasını temenni etti.

Gençlik Noktası birçok eksikliği giderecek

Başkan Zolan, hizmete açtıkları Gençlik Noktasında Denizli Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği spor, kültür, sanat ve eğitim faaliyetlerinin PAÜ’de gençlere duyurulacağını, aynı zamanda öğrencilerin tesisin tüm imkanlarından da faydalanacağını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin her gün farklı etkinlikler yaptığını ancak bunu üniversite içinde duyurulmasında zorlanıldığını ifade eden Başkan Zolan, “İnşallah Gençlik Noktamız bu eksikliği giderecek” dedi. Gençliğe güvendiklerini anlatan Başkan Zolan, dersler kadar sosyal hayatın da önemli olduğunu belirterek, Gençlik Noktasının hem eğitim anlamında gençlere katkı sağlayacağını, hem de Büyükşehir Belediyesi etkinliklerini öğrenmeye imkan vereceğini, bunun yanında gençlerin Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile işbirliğini artırarak yönetim süreçlerine dahil olabileceğini ifade etti.

Büyükşehir’in tüm imkanları gençler için seferber

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin eğitim, proje ve birçok faaliyetinin olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Sizler de fikir ve önerilerinizi söyleyin. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak neye ihtiyacınız varsa, sizlere katkı sağlayacaksa tüm imkanımızı seferber ederiz. Gençlik Noktamız hayırlı uğurlu olsun” diyerek katkılarından dolayı PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’a teşekkür etti.

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