Paris Louvre Müzesi’nde “Mucize”

Ressam Aslıhan Çiftgül, 21-23 Ekim 2022 tarihlerinde Paris’teki Louvre Müzesi’nde (Carrousel Du Louvre) 30. Edisyonu düzenlenen ve 40 farklı ülkeden toplamda 5500 uluslararası sanatçının yer aldığı ART Shopping-PARİS fuarında “Mucize/Miracle” isimli tablosuyla sanat izleyicilerinin yoğun ilgisini kazandı.İSTANBUL (İGFA) - 2007 yılından beri, yılda iki kez, dünyanın en önemli müzelerinden olan Louvre Müzesi’nde düzenlenmekte olan sanat fuarı, çağdaş, özgün eserlere rahat ve kolay bir erişim sunmasından ötürü sanat dünyasının yakından takip ettiği bir platform.

Ressam Çiftgül, “Eserimin manifestosu, yeryüzündeki en yaygın üç din, dört kutsal kitabın ortak noktasından yola çıkıyor: Hepimiz Tanrı’ya inanırız ve bütün mucizelerin yalnızca o eşsiz Yaradandan geldiğine… “Mucize” benim çalışmalarımla aramdaki o duygusal ve ruhani bağı çok iyi yansıttığını düşündüğüm bir eser oldu. Dünyanın en önemli müzesinde düzenlenen bir fuara kabul edilmesi ve sergi süresince ve sonrasında bu denli beğeni toplaması beni çok duygulandırdı ve heyecanlandırdı. “Mucize” ile artık inanılmaz bir motivasyona sahibim.” sözleriyle eseri hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Paris basınında da yer alan Çiftgül, “ Ülkemi uluslararası sanat dünyasında temsil etmek için gururla ve heyecanla çalışmalarıma devam edeceğim” diye konuştu.

Ressam Çiftgül’ün “Mucize/Miracle” isimli eseri, fuar eser seçim komisyonu tarafından uzun değerlendirmeler sonucunda sergilenmek üzere seçildi.

Yüzyıllar boyu değişmediği kabul edilen dört kutsal kitabın temsil ettiği üç semavi dinin aynı kompozisyonda yorumlanması ve sergilenmesi nedeniyle henüz sergilenmeden ses getirmişti. Louvre Müzesi Eser Seçim Komisyonu tarafından yapılan titiz ve detaylı bir ön çalışmadan sonra, Fransa’nın laik bir ülke olduğu vurgusu ile fuara katılımı kabul edilmişti. Ressam Aslıhan Çiftgül’ün “Mucize/Miracle” isimli eseri, sergilenmeden önce bu denli tartışılan eser olarak dikkat çekti.