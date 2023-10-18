Para dolu cüzdan sahibine teslim edildi

Kamu güvenliğinin sağlanması ve kamu malının korunması noktasında çalışmalarını titizlikle yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde cüzdanını unutan vatandaşın yardımına koştu. Büyükşehir güvenlik görevlilerinin dikkatiyle bulunan cüzdan, sahibine teslim edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde vatandaşların huzuru ve güveni için görev yapan Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı özel güvenlik personelleri, cüzdanını kaybeden vatandaşın imdadına yetişti.

Terminal içerisinde vatandaşların herhangi bir sorun ya da aksaklık yaşamaması için görev yapan ve devriye gezen güvenlik görevlileri, devriye esnasında unutulduğu ya da düşürüldüğü tahmin edilen cüzdan buldu.

İçerisinde yaklaşık 10 bin TL nakit para ile kişisel bilgilerin bulunduğu cüzdanın sahibini tespit eden güvenlik personeli, garaj esnaflarından birine ait olduğu tespit edilen cüzdanı, tutanak karşılığında sahibine teslim etti. Duyarlılığı nedeniyle Büyükşehir personeline teşekkür eden vatandaş, cüzdanını teslim aldı. Vatandaşların huzuru için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, özel güvenlik personellerinin 24 saat görevinin başında olduğunu söyledi.