Panorama 25, 2'nci yaşını kutluyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi 2 yaşına girdi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılında yapımı tamamlanarak hizmete açılan Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, 2 yılda 380 bin 167 kişiyi ağırladı.

Destansı Antep savunmasını anlatan ve sanatla tarihin buluştuğu müze, özgün ve zengin içeriğiyle gazi şehirlilerin yanı sıra yerli, yabancı ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

25 Aralık 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi açılışını yaptığı müzeyi birinci yılında 125 bin 825 kişi ziyaret ederken, ikinci yılında müze 254 bin 342 kişiyi ağırladı. Resim çalışmaları ünlü Rus ressam Alexander Samsanov tarafından 4 yılda tamamlanan ‘Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nde 14 yağlı boya tablo, 3 diorama, 13 metre yüksekliğinde 122 metre uzunluğunda 1586 metrekare alana sahip, tuval ağırlığı 2379 kilo olan yağlı boya panoramik resimler bulunuyor.

Ziyaretçileri 100 yıl öncesine götüren ve tarihten izler barındıran müzede 750 eser bulunuyor. Eserlerin birçoğu Antep harbi şehit ve gazi yakınları tarafından bağışlandı ve maket alanında kullanılan materyallerin birçoğu Antep savunmasının canlı şahidi eserlerdir.