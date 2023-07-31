Panama tırtılı, Konya'da kelebek olacak

Konya'da Selçuklu Belediyesi ile Penonome Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Protokol ile birlikte Panama’nın kelebekleri Selçuklu’da kanat çırpacak.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Penonome Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imza töreni için Panama’ya gitti.

Türkiye ve Panama yerel yönetimleri arasında imzalanan ve yerel yönetimler arasında bir ilk olma özelliğini taşıyan protokol sayesinde iki yerel yönetim arasında kalkınma alanında işbirliği yapılacak.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Penonome Belediye Başkanı Paula Gonzolez arasında imzalanan protokolle birlikte Panama’da pupa adı verilen bir kozaya giren tırtıl, Konya’da kelebek olarak kanat çırpacak. Böylece Konya turizminin dünyaya açılan pencerelerinden biri olan Tropikal Kelebek Bahçesi’nde biyoçeşitlilik artmaya devam edecek.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “PANAMA’DA KOZAYA GİREN TIRTIL, KONYA’DA KELEBEK OLARAK KANAT ÇIRPACAK.”

Selçuklu Belediyesi ile Penonome Belediyesi arasında önemli bir iş birliği protokolünü imzalayarak Panama ile Konya arasında bir kardeşlik köprüsü kurduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Biz Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde Avrupa’nın en büyük, Türkiye'nin tek kelebek uçuş alanına sahibiz. Kelebekler, burada bulunan çiftlikte pupadan kelebeğe dönüşerek doğal ortamlarında yılın 12 ayında serbestçe uçuşuyor. Panama’da var olan doğal ortamı bizde Konya'da yapay olarak sağladık. Panama'da, Penonome şehrinde bu üretim çiftliğinde artık Konya Tropikal Kelebek Bahçesi için kelebek pupası üretilecek ve Türk Hava Yolları'nın kargo zinciriyle birlikte Panama'dan Konya'ya hızlı bir şekilde sevk edilecek. Artık Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde Panama'da üretilen özellikle Blue Morpho kelebeklerini biz gelen bütün misafirlerimize orada sergilemiş olacağız" diye konuştu.

Yapılan iş birliği protokolünün Türkiye ve Panama yerel yönetimleri arasında imzalanan ve yerel yönetimler arasında bir ilk olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Başkan Pekyatırmacı, Penonome Belediyesi'yle birlikte yaptığımız bu işbirliği neticesinde tamamen yerel halkın çalıştığı bir çiftlikte kelebek pupası üretilecek.

Penonome Belediyesiyle yaptığımız işbirliği neticesinde yerel yönetimlerin kalkınma alanında da birlikte iş birliği yapabileceğini ortaya koymuş olduk. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan Panama Türkiye Büyükelçiliği Ticaret Ateşesi Halise Büşra Ünsal, Türkiye Panama Büyükelçisi Mariela Sagel, Panama Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıl Del Carmen Otero ve Kardeş Belediyemiz Penonome Belediye Başkanı Paula Gonzolez’e teşekkür ediyorum. Bizleri sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan ve misafir eden Penonome yöneticilerine, yerel halkına ve çiftlik çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyoruz.”