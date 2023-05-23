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Pako’da “Yaza Merhaba” etkinliği

YAŞAM 23.05.2023, 10:30
Pako’da “Yaza Merhaba” etkinliği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’ndeki “Yaza Merhaba” etkinliğine katıldı. Pako’daki can dostları ziyaret eden Başkan Soyer, yaklaşık bir ay önce ambulansla merkeze gelip tedavisi tamamlanan bir köpeği de sahiplendirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Gökdere’de kurulan Avrupa Birliği standartlarındaki Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nde düzenlenen “Yaza Merhaba” etkinliğine katıldı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, belediye bürokratları ve hayvanseverlerin yer aldığı buluşmada Başkan Soyer, yaklaşık bir ay önce ambulansla merkeze gelip tedavisi tamamlanan Terrier cinsi bir köpeği de sahiplendirdi.

Burada demokrasi var Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’nün dünyada eşi benzeri görülmemiş bir tesis olduğunun altını önemle çizen Başkan Tunç Soyer, “Özel bir yer burası. Bu yapılan yatırımın miktarıyla ilgili değil. Burada demokrasi var. Belediyemiz, 'bu iş benim işim en iyisini ben yaparım' demedi. Tam tersine hayvan dostlarıyla belediye yönetimi bir araya geldi. Burayı özel kılan şey bu. Türkiye’ye örnek olması gereken şey de bu. Merkezde birinci yıl dolarken arkadaşlarım bu işi başardı. Çok daha fazlasını yapacağız. Benim görevim nerede sorun varsa onu aşmak. Fikir ve proje doğru. Mesele projenin önünü açmak” dedi.

1 aylık Hery de sahibine kavuştu İş amacıyla İstanbul’a taşınan Seda Yentürk, Başkan Soyer’in ziyareti sırasında Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’nün sakinlerinden Hery isimli köpeği sahiplendi. Yentürk, “Arkadaşlarım burada yaşıyor ve bu yüzden Pako’yu biliyorum. Bir evrak vermiştim ve kabul edildi. Daha bir aylıkken Hery ambulansla tesise getirilmiş ve tedavileri yapılmış. Hery ile burada tanıştık. Burası beklediğimden daha da güzel bir ortam. Çok güzel bir duygu. Güzel bir bağ kurduk. Çok mutluyum. İlk aşıları da burada oldu. Ben hiçbir zaman köpek almak istemedim. Hep sahiplenmek istedim. Hayvanların ticareti yapılmamalı” şeklinde konuştu.

1 senede 8 bin 772 vatandaşa eğitim verildi Pako, barınak algısını kırmak, birlikteliği güçlendirmek için “sokak hayvanları sosyal yaşam kampüsü” olarak faaliyet gösteriyor. Sahiplendirme sayıları aylık ortalama 25 iken, tesisin açılması ile birlikte yapılan etkinlik ve farkındalık çalışmaları ile bu sayı aylık ortalama 65'e çıktı.  
Kampüs, aynı zamanda bir eğitim üssü olarak da faaliyet yürütüyor.  Hafta içi her gün ilk ve orta dereceli okullardan gelen öğrencilere, eğitmen, sosyolog ve teknik personel tarafından pedagojik formasyona uygun hayvan hakları eğitimleri veriliyor. Birçok STK ile toplantı ve eğitimler düzenleniyor. Bir yılda 8 bin 772 yurttaş eğitim faaliyetlerinden faydalandı.

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