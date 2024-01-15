Özkan Uğur Müzik Stüdyosu İstanbul'da açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyük İstanbul Otogarı’nda ünlü sanatçı Özkan Uğur anısına atfettiği Özkan Uğur Müzik Stüdyosu'nu açtı.İSTANBUL (İGFA) - Büyük İstanbul Otogarı’nda sanatçı Özkan Uğur’un ismini taşıyacak olan Müzik ve Kayıt Stüdyosu, merhum sanatçının ailesi, yakın dostları, sevenleri tarafından açıldı.

Eşsiz yeteneğiyle, sanatıyla, insanlığıyla herkeste derin iz bırakan Özkan Uğur’un adını ölümsüzleştiren stüdyo gelen misafirlerden de tam not aldı.

Açılışa katılanlar arasında değerli sanatçının eşi Aysun Aslan Uğur, oğlu Alişan Uğur, yakın dostu Zafer Algöz, aile dostları Süheyl Atay, müzik dünyasının önemli isimlerinden Ayhan Sicimoğlu, Taylan Oğuz ve İzzet Öz de yer aldı.

Randevu sistemi ile çalışacak stüdyoda talep eden kişi veya grupların çalışma, prova ve ses kayıt işlemleri ücretsiz olarak yapılrıken, İki katlı olarak tasarlanan stüdyo, toplam 125 m2 kullanım alanda inşa edildi. 54 m2 büyüklüğündeki giriş katının 18 m2’lik bölümü rahatça enstrüman çalabilecekleri prova ve performans odası olarak; 71 m2 büyüklüğündeki üst katının 37 m2’lik bölümü ise gerek bireysel, gerekse gruplar halinde sağlıklı ses kaydı yapılabilecek donanımla, kayıt stüdyosu olarak düzenlendi.

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