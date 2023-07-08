Özkan Uğur hayatını kaybetti

Türk Pop müziğinin unutulmaz gruplarından Mazhar-Fuat- Özkan üçlüsünün Özkan Uğur'u yaşamını yitirdi.MFÖ grubunun unutulmaz sesi ve oyuncu Özkan Uğur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1677670459393941505