Özhaseki: Marmara’da hayat tekrar canlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Marmara yıllar öncesindeki haline geri dönecek, hayat bulacak. Bu bizim bakanlık olarak yürüttüğümüz en büyük projelerin başında geliyor" dedi.KOCAELİ (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmit Körfezi’ni dev bir akvaryuma getirecek olan İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı projesini yerinde inceledi. Bakan Özhaseki’ye Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve ilçe belediye başkanları eşlik etti. İnceleme programında konuşma yapan Bakan Özhaseki, “Temizlenmiş alanda yeniden hayatın başladığına ve yeni balık türlerinin oluştuğuna şahit olduk. Bu nedenle dip çamuru temizliği acil bir şekilde yapılması gereken proje” dedi.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ÇEVRE PROJESİ”

İzmit Körfezi Dip Çamuru temizleme projesi alanında yetkililerden bilgi aldıktan sonra basın açıklaması yapan Bakan Özhaseki, Türkiye’nin en büyük çevre projesinin uygulandığını söyledi. 20 milyon insanın Marmara ile ilişkili olduğunu belirten Bakan Özhaseki, “Marmara, Türkiye için önemli bir konuma sahip. Bu bölgeyi çok iyi biliyorum. Geçmişte sıkıntılara tedbir alınamadığı için müsilaj belası ile karşı karşıya kaldık. Ekosistemi bozuyor. Onların üzerini çamur da kaplayınca oksijen de yok oluyor. Mogan Gölü’nde de benzer bir tehlike ile karşılaştık. Aynı şekilde temizliğe başladık” diye konuştu.

“33 MİLYON METREKÜP ÇAMUR ÇIKARILACAK”

Dip çamuru temizliğinin başlamasıyla birlikte Marmara’da hayatın tekrar canlandığını ve ekosistemin nefes aldığını ifade eden Bakan Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti: “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaptığımız çalışmalar yerinde gidiyor. Buradan 33 milyon metreküp çamur çıkarılacak. Marmara yıllar öncesindeki haline geri dönecek, hayat bulacak. Bu bizim bakanlık olarak yürüttüğümüz en büyük projelerin başında geliyor. Yanlış işlerin yapılmasına izin vermeyeceğiz. Milletvekillerimiz de bu konuda hassasiyet gösteriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum.”

“KİRLETİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Konuşmasına devam eden Bakan Özhaseki, “Temizlik çalışması devam edecek. Temizlendikten sonra da burayı koruyacağız. Marmara’nın kirletilmesine asla izin vermeyeceğiz. Mavi vatanımızı koruyacağız. Kimyasalların denize ulaşmasını engelleyeceğiz. Belediyemiz ve valiliklerimiz de üzerine düşeni yapıyor” dedi. Türkiye’nin tamamının deprem bölgesi olduğunu da hatırlatan Bakan Özhaseki, “Deprem bölgesinde yaşadığımızı asla unutmadan hareket etmeliyiz. Evlerimizi yaparken bunu bilerek yapmalıyız. Eğer bunu yapmazsak elimizi çok dizimize vururuz” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKAKIN: DİPTEN DİRİLİŞ BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Marmara’nın dipten dirilişinin başlatıldığını söyledi. Başkan Büyükakın, “Çalışmaya destek veren Cumhurbaşkanlığımıza ve bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Dipteki çamurlar alınacak ve denizden bertaraf edilecek. Dip çamuru temizliği müsilaj ile mücadelede hayati öneme sahip bir proje” dedi.