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Özgürlük Park'ında sinema keyfi
YAŞAM 27.07.2022, 14:32
Çanakkale Belediyesi Özgürlük Park'ında geleneksel olarak düzenlenen Açık Hava Sinema Geceleri tüm hızıyla devam ediyor.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Belediyesi Özgürlük Park'ında geleneksel olarak düzenlenen Açık Hava Sinema Geceleri’nde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerini paylaştığı 2022 yapımı Bergen adlı dram filmi izleyicilerle buluştu.
Belediye Başkan Vekili Kanber Koç'un da yerinde takip ettiği film gösterimine kentlilerin ilgisi de yoğun oldu.
Çanakkale Belediyesi, Temmuz ayı boyunca devam edecek olan Açık Hava Sinema geceleri ile kentlileri bir arada film izlemeye davet ediyor.
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