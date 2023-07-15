Özgür Çocuk Evi'nde dönem sonuna gelindi

İzmir Karabağlar'da yaşayan vatandaşların 36-60 ay arasındaki çocuklarına yönelik okul öncesi eğitim, yaş gruplarına göre beceri geliştirme ve destekleme amacıyla hizmet veren Özgür Çocuk Evi'nde dönem sonuna geldi.

İZMİR (İGFA) - Minikler dönem sonu pastasını Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'yla birlikte kesti. Törende, çocukların anneleri, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, bürokratlar ve çocuk gelişim uzmanı eğitimciler de yer aldı.

Başkan Selvitopu, bu yıl hizmete giren Özgür Çocuk Evi'nin yoğun talep gördüğünü ve önümüzdeki dönem daha fazla çocuğun yararlanacağı bir merkeze dönüşeceğini söyledi. Çocukları iyi yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak için çalıştıklarını belirten Başkan Selvitopu, “Bir çok noktada benzer çalışmalarımız, hazırlıklarımız var. Umarım çocuklarımız gönüllerince eğlenip, öğrenip bu mekanları şenlendirmeye devam ederler” dedi.

Miniklere katılım belgelerini veren Başkan Selvitopu daha sonra onlarla birlikte dönem sonu pastasını kesti.

Çocukların anneleri de böyle bir hizmetin verilmesi nedeniyle Başkan Selvitopu'na ve Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

KAYIT DÖNEMİ

Merkezde 2 sınıf ve 1 oyun alanı bulunuyor. Çocuklar belirlenen saatler içerisinde uzman belediye personeli tarafından hem eğitici hem de öğretici programlarla keyifli zaman geçiriyor. Haziran ve temmuz ayı boyunca devam eden programın ardından ağustos ayında yeni kayıt dönemi başlayacak. Vatandaşlar şahsen veya 0 232 414 77 59 numaralı telefonu arayarak kayıt koşullarıyla ilgili bilgi alabilecekler.