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Özgün'den Tuzla'da zafer coşkusu
YAŞAM 31.08.2023, 10:16
Özgün, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Tuzla’da sevenleriyle büyük bir coşkuyla kutladı.İSTANBUL (İGFA) - 101. yıl dönümünü kutladığımız Zafer Bayramı’nda sahne alan Özgün, iki saat boyunca sahnede kaldı.
Tuzla Sahil Tören Alanı’nda gerçekleşen konsere Özgün sevenleri yoğun bir katılım gösterdi.
Binlerce hayranı ile buluşan sanatçı sevenlerine unutulmaz bir Zafer Bayramı coşkusu yaşattı.
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