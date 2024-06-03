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Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı

YAŞAM 03.06.2024, 16:16
Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı.İSTANBUL (İGFA) -  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak geldiği Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazını kıldı. Namazın ardından, Özer Uçuran Çiller için düzenlenen cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tansu Çiller ile oğlu Mert Çiller'e taziyelerini iletti.

Cenaze namazında saf tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından yaptığı konuşmada, Özer Uçuran Çiller'in geçmişinden bu yana özellikle ekonomi alanında ciddi manada ülkede hizmetleri bulunduğunu, aynı zamanda eşi Tansu Çiller'in başbakanlığıyla ülkeye hizmet etmiş bir hanımefendi olduğunu söyledi.

Özer Uçuran Çiller'in uzun bir süre rahatsızlık dönemi yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzun bir zaman bu çileyi çekti. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil ile inşallah makamlarını alî eder. Bizler de ondan ülkemiz için elde ettiğimiz imkanları yine ülkemizin geleceği için kullanma noktasında adımlarımızı atarız. Ben son dönemlerde kendisiyle tanışma fırsatını buldum. Rabb'im mekanını ali eylesin, mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Çiller'i tanıyanlara, eşlerine, dostlarına sabırlar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi, buradan uğurlarken hep beraber yine bir Fatiha da biz gönderelim." diyerek, cenazeye katılanlarla beraber Fatiha okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından tabuta omuz verdi.

Cenaze merasimine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkanvekili Celal Adan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski içişleri bakanları Mehmet Ağar ve Süleyman Soylu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Çiller ailesinin yakınları katıldı.

Özer Uçuran Çiller'in cenazesi Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

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