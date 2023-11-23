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Özel tiyatrolara 'Kumbara Sende' desteği

YAŞAM 23.11.2023, 11:10
Özel tiyatrolara 'Kumbara Sende' desteği

Türkiye'nin ilk karşılıksız tiyatro destek programı “Kumbara Sende”, Tiyatro Kooperatifi ve Anadolu Efes tarafından hayata geçiriliyor. Özel tiyatroların ayakta kalma mücadelelerine sürdürülebilir bir katkı sağlamak amacıyla başlatılan program, DasDas'ta gerçekleştirilen basın buluşması ile tanıtıldı.İSTANBUL (İGFA) -Türkiye'deki tüm özel tiyatroların güçlenmesi ve ekonomik, sosyal ve hukuki açıdan sürdürülebilir hale gelmesi için çalışan Tiyatro Kooperatifi ile 36 yıldır kültür sanata kesintisiz destek veren Anadolu Efes, özel tiyatroların yaşadığı sorunları çözümüne katkı sağlamak için ‘Kumbara Sende Tiyatro Destek Programı'nı başlattı.

Türkiye'de ilk kez karşılıksız bir tiyatro desteği sağlamak için Tiyatro Kooperatifi tarafından tasarlanan program, özel tiyatroların ayakta kalma mücadelesine sürdürülebilir bir katkı sunmayı amaçlıyor.  

Anadolu Efes'in öncü desteğiyle başlayan Kumbara Sende ile, özel tiyatroların ihtiyaçlarına kaynak yaratarak tiyatro ekiplerinin sürdürülebilir bir şekilde üretim yapmaları ve seyircileriyle buluşmalarına katkı sağlanması hedefleniyor. Programa başvuran tiyatrolar, sahne ve depo kirası, prova alanı, elektrik, su, doğalgaz ve nakliye gibi ihtiyaçlarında kullanmak üzere maddi destekten faydalanabilecekler. Tiyatro Kooperatifi ve Anadolu Efes, programın daha çok tiyatro emekçisine ulaşması için tüm özel sektörü Kumbara Sende'yi desteklemeye çağırıyor.  

DEPREM BÖLGESİNDEKİ TİYATROLAR DA UNUTULMADI

Tiyatro Kooperatifi'ne üye olan ve İstanbul'da faaliyet gösteren tiyatroların yanı sıra,  6 Şubat depreminden etkilenen illerde bulunan Akdeniz Bölge Tiyatro Kooperatifi ile Güneydoğu Anadolu'da faaliyet gösteren Ahura Tiyatro Kooperatifi'ne üye olan tiyatrolar da bu desteğe başvurabilecek.  

Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Mert Fırat projeye dair düşüncelerini “Türkiye'deki özel tiyatroların büyük bir kısmının çok büyük ekonomik sıkıntılar yaşadığı böyle bir ortamda Kumbara Sende Programı'nı hayata geçirecek olmak çok mutluluk verici. Yaşadığımız süreçte ekonomik ve sosyal anlamda büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalan özel tiyatroların sürdürülebilirliği için bu tarz karşılıksız destekler büyük önem taşıyor. Bu nedenle ilk destekçimiz Anadolu Efes ile başlattığımız bu proje ile başlangıçta 30 tiyatronun ihtiyaçlarını gidereceğiz ve varlıklarını sürdürmelerine destek olacağız. Kumbara Sende, katkıda bulunmak isteyen tüm kişi ve kurumların desteğine açık bir program olarak devam edecek.” şeklinde ifade etti.  

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Onur Altürk ise projeye dair şunları paylaştı: “Aktif olan tiyatroların birçoğu sahne bulmakta, lojistik maliyetlerini karşılamakta, faturalarını ödemekte ya da dekorlarını koyacak bir depo bulmakta zorluk yaşıyor. Tüm bu zorluklar nedeniyle kapanan tiyatroların sayısı da son yıllarda ne yazık ki oldukça arttı. Sanata bu kadar gönül vermişken tiyatro sahnelerinin karşılaştığı zorlukları görmezden gelemezdik. Tam da bu nedenle Anadolu Efes olarak bir kez daha elimizi taşın altına koymaya karar vererek Tiyatro Kooperatifi ile bu yolculuğa çıktık.”  

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