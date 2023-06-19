Özel öğrencilerden özel güne özel etkinlik

Kocaeli'de Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, Babalar Günü kapsamında babalarıyla anlamlı bir takım etkinlikler gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, babalar günü için anlamlı bir kutlama gerçekleştirdi.

Tüm dünyada babaların çocukları hayatlarına yaptıkları katkıyı takdir etmek için haziran ayının 3. Pazar günü kutlanan Babalar Günü kapsamında Özel gereksinimli öğrenciler babaları ile birlikte kahvaltı programına katıldı. Maide Restoranda düzenlenen kahvaltıda özel gereksinimli öğrenciler, fedakâr babaları ile birlikte kahvaltı yaptı. Ardından öğrenciler ve babaları Ormanya’da bir dizi faaliyet gerçekleştirdi.

Çocuklar ve babaları bu anlamlı günde mutlulukları görülmeye değerdi.

BİSİKLET TURU YAPTILAR

Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Babalar Günü’nde öğrencilerini ve babalarını unutmadı. İlk olarak Maide Restorandaki kahvaltıya katılan babalar ve özel gereksinimli çocuklar daha sonra Ormanya’ya gitti. Meşe ağaçlarının gölgesinde, orman evleri, su değirmeni, göletlerin arasından bisiklet turu yapan öğrenciler ve babalarının oldukça mutlu olduğu görüldü. Böcekler için oluşturulan Böcek Otelini gezen babalar ve çocuklar, Türkiye’nin ilk Orman kütüphanesinde de ağaç sandalyeler üstünde kitap okudu. Ormanın derinliklerinden, kitabın derinliklerine daldıkları anlarda gözlerindeki heyecan ve sevinci paylaşan babalar, böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için Büyükşehir Belediyesi ve Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’ne teşekkür etti.