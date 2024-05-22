Özel öğrencilerden çok özel gösteri

Bursa’nın sayılı okulları arasında yer alan Mustafa Çağlar Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri anlamlı bir gösteriyle büyük bir gurur yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa, Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Mustafa Çağlar Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Tayyare Kültür Merkezi’nde sundukları gösteriyle seyircileri mest ederken, hünerlerini de sergileme fırsatı yakaladı.

Büyük bir keyif yaşatan gösteride Osmangazi ilçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yücel İzci ve Özel Eğitim Şube Müdürü Mehmet Toksoy da hazır bulundu. Engelliler Haftası programında “Engelleri Aşmak Yüreklerde Başlar. Engelli Olmak Engel Değildir, Engel Zihinlerde Başlar” sloganından yola çıkıldı.

Sahnede öğretmenleriyle ter döken öğrencileri izleyen velileri de duygusal anlar yaşarken, gösteri sonunda hepsi ayakta alkışlandı.