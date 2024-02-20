Özel gereksinimli bireylere 'Temel Afet Bilinci Eğitimi'

Bursa Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Konferans Salonu'nda merkezde eğitim gören özel gereksinim bireylerine ve tüm personele yönelik “Temel Afet Bilinci Eğitimi’ sunumu yapıldı.BURSA (İGFA) - Eğitime konuşmacı olarak AFAD Şube Müdürü Burhanettin Aydınlı, Sivil Savunma Uzmanı Hüseyin Kanza ve Araştırmacı Veysi As katıldı. Afet anında ve afet sonrasında doğru hareket tarzını belirlemeye yönelik, teorik olarak gerçekleştirilen eğitimin ardından eğitime katılanlar, senaryo gereği deprem anını canlandırdı. ‘Çök- kapan – tutun’ prensibi uygulamalı olarak anlatıldı.

Ayrıca tahliye ve yangın konularında da bilgiler verilerek afet temelli yaşamın önemine vurgu yapıldı. Özel gereksinim bireylerine yönelik afet öncesi, sırası ve sonrasında kişisel ve kurumsal olarak neler yapılması gerektiği öğrencilere ve personele anlatıldı.

Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Hakan Uşma ise yaptığı açıklamada emeği geçenlere teşekkür ederek "Deprem ve yangın önlemlerini öğrenmiş olduk. Tüm öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın bu eğitimi alması gerçekten çok faydalı oldu. Bence herkesin bu eğitimi alması gerekiyor." dedi.