Özel gereksinimli bireylere büyük moral

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireyler için çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor.

TRABZON (İGFA) - Büyükşehir’e ait Engelsiz Yaşam Akademisi’nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler, yıl sonu etkinlikleri kapsamında doğayla buluşarak eğlenceli vakit geçirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Engelsiz Yaşam Akademisi’nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler için yıl sonu etkinliği düzenlendi. 100. Yıl Parkı’nda gerçekleştirilen piknik programına çocukların yanı sıra aileleri de yoğun ilgi gösterdi. Etkinliklerde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Muharrem Cimşit ve Büyükşehir personeli de katılımcıları yalnız bırakmadı.

BAŞKAN ZORLUOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİLER

Özel gereksinimli bireyler ve velileri, belirli aralıklarla gerçekleştirilen etkinliklerden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu’nun desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Talimatlarıyla bu tür organizasyonların gerçekleştirilmesini sağlayan Başkanımıza gönülden teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.