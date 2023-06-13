Özel Gereksinimli Bireyler, ‘yaza merhaba’ dedi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na Bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü çatısı altında hizmet veren Mola Evi, özel gereksinimli bireylerin sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Davultepe 100. Yıl Plajı’nda gerçekleşen etkinliğe aileleri ile birlikte katılan özel gereksinimli bireyler, güzel havanın tadını doyasıya çıkardı.MERSİN (İGFA) - Öğretmenlerin gözetiminde ısınma hareketleri yapıp oyunlar oynayan özel gereksinimli bireyler, ailelerinin yapmış olduğu yemeklerden de yedi. Öğretmenlerin ve velilerin getirdiği ikramlıklarla birlikte ziyafete dönen piknikte, yemeğin ardından halaylar çekilerek, oyun havaları oynandı.

Özdal: “Havaların güzelleşmesiyle doğaya karışıp, temiz hava almak istedik”

Yapılan etkinliklerin, öncelikle çocukların eğlenmesi ve deşarj olması üzerine planlandığını söyleyen Mola Evi öğretmenlerinden Fatma Esra Özdal, “Mola Evi’nden yararlanan öğrencilerimize kendi sistemimizden ulaşarak, belirli zamanlarda onların uygunluklarına göre etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklerimiz boyunca çocuklarımızla oyunlar oynuyor, spor aktiviteleri yapıp, onların mutlu olacağı müzikler açıyoruz. Havanın da güzelleşmesiyle birlikte hem velilerimiz, hem de çocuklarımızla doğaya karışıp, temiz hava almak istedik” dedi.

Etkinliklerin yalnızca özel gereksinimli bireyler için değil, veliler için de çok faydalı olduğunu dile getiren Özdal, “Velilerin normal zamanda çok fazla evden çıkma imkânı olmuyor. Bu etkinlikler sayesinde velilerimiz de birbiriyle kaynaşıyor ve fikir alışverişinde bulunuyor. Çocukların eğitim ve sağlık durumları hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Hem veliler, hem de çocuklar evden çıkıp sosyalleşiyorlar” diye konuştu.

“Mola Evi sayesinde hem sosyalleştim, hem açıldım”

Mola Evi’ne katılmadan önce zamanının çoğunu evde geçirdiğini söyleyen Yaren Saraçer, “Mola Evi sayesinde hem sosyalleştim, hem de açıldım. Buradaki hocalarımızla birlikte sürekli faaliyetlerde bulunuyoruz, eğleniyoruz, yeni şeyler hazırlıyoruz” dedi.

Mola Evi’ndeki öğretmenlerin çok iyi yaklaşım sergilediğini aktaran Fahime Ataş, “Piknikte çok eğleniyoruz, hocalarımızla bir sürü oyun oynadık. Hepsinden çok memnunum ve onları çok seviyorum” diye konuştu.

Mola Evi’ne katıldığı günden bugüne hem kızında, hem de kendinde olumlu değişmeler olduğunu ifade eden Seher Saraçer, “Öğretmenlerimizden ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’den Allah razı olsun. Bu etkinliklerle moralimiz yükseliyor. Etkinliklerimiz çocuklarımız için de çok faydalı” diye belirtti.

“Sürekli eve kapanan kardeşim, şimdi etkinliklere gitmek istiyor”

Üç yıldır kız kardeşi için Mola Evi’ne düzenli gidip gelen velilerden Erdal Erdoğan, kardeşi gibi özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylerin arkadaşlık kurabileceği, sosyalleşebileceği güzel bir ortamın olduğunu ifade ederek, “Bu tarz etkinliklerin olması bizi çok mutlu ediyor. Çocuklar için de hava değişimi oluyor. Önceden kız kardeşim eve kapanıyordu, fakat etkinliklerle birlikte dışarı çıkmaya başladık. Etkinlik olduğunda ona soruyoruz, ‘gideceğim’ dediğinde biz de heyecanlanıyoruz” dedi.

“Sadece Engelliler Haftası’nda değil, her zaman bizi düşünüp yanımızda oluyorlar”

Mola Evi üyelerinden Mahmut Çakmak’ın annesi Nesrin Çakmak, “Engelsiz Yaşam Merkezi’ni açıp yalnızca Engelliler Haftası’nda değil, her zaman bizi düşünüp yanımızda olduğu için Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum” dedi.

Mezitli Halk Eğitim öğretmenlerinden Filiz Oflaz ise, “Burada çok güzel bir etkinliğe denk geldik. Çocuklarımızı çok mutlu gördüm. Enerjileri o kadar yüksek ki, belli ki öğretmenlerimiz onlarla çok iyi ilgileniyorlar. Çocukların yüzlerinden, bakışlarından anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.