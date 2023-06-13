Son Dakika

Özel Gereksinimli Bireyler, ‘yaza merhaba’ dedi

YAŞAM 13.06.2023, 09:45
Özel Gereksinimli Bireyler, ‘yaza merhaba’ dedi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na Bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü çatısı altında hizmet veren Mola Evi, özel gereksinimli bireylerin sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Davultepe 100. Yıl Plajı’nda gerçekleşen etkinliğe aileleri ile birlikte katılan özel gereksinimli bireyler, güzel havanın tadını doyasıya çıkardı.MERSİN (İGFA) - Öğretmenlerin gözetiminde ısınma hareketleri yapıp oyunlar oynayan özel gereksinimli bireyler, ailelerinin yapmış olduğu yemeklerden de yedi. Öğretmenlerin ve velilerin getirdiği ikramlıklarla birlikte ziyafete dönen piknikte, yemeğin ardından halaylar çekilerek, oyun havaları oynandı.

Özdal: “Havaların güzelleşmesiyle doğaya karışıp, temiz hava almak istedik”

Yapılan etkinliklerin, öncelikle çocukların eğlenmesi ve deşarj olması üzerine planlandığını söyleyen Mola Evi öğretmenlerinden Fatma Esra Özdal, “Mola Evi’nden yararlanan öğrencilerimize kendi sistemimizden ulaşarak, belirli zamanlarda onların uygunluklarına göre etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklerimiz boyunca çocuklarımızla oyunlar oynuyor, spor aktiviteleri yapıp, onların mutlu olacağı müzikler açıyoruz. Havanın da güzelleşmesiyle birlikte hem velilerimiz, hem de çocuklarımızla doğaya karışıp, temiz hava almak istedik” dedi.

Etkinliklerin yalnızca özel gereksinimli bireyler için değil, veliler için de çok faydalı olduğunu dile getiren Özdal, “Velilerin normal zamanda çok fazla evden çıkma imkânı olmuyor. Bu etkinlikler sayesinde velilerimiz de birbiriyle kaynaşıyor ve fikir alışverişinde bulunuyor. Çocukların eğitim ve sağlık durumları hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Hem veliler, hem de çocuklar evden çıkıp sosyalleşiyorlar” diye konuştu.

“Mola Evi sayesinde hem sosyalleştim, hem açıldım”

Mola Evi’ne katılmadan önce zamanının çoğunu evde geçirdiğini söyleyen Yaren Saraçer, “Mola Evi sayesinde hem sosyalleştim, hem de açıldım. Buradaki hocalarımızla birlikte sürekli faaliyetlerde bulunuyoruz, eğleniyoruz, yeni şeyler hazırlıyoruz” dedi.

Mola Evi’ndeki öğretmenlerin çok iyi yaklaşım sergilediğini aktaran Fahime Ataş, “Piknikte çok eğleniyoruz, hocalarımızla bir sürü oyun oynadık. Hepsinden çok memnunum ve onları çok seviyorum” diye konuştu.

Mola Evi’ne katıldığı günden bugüne hem kızında, hem de kendinde olumlu değişmeler olduğunu ifade eden Seher Saraçer, “Öğretmenlerimizden ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’den Allah razı olsun. Bu etkinliklerle moralimiz yükseliyor. Etkinliklerimiz çocuklarımız için de çok faydalı” diye belirtti.

“Sürekli eve kapanan kardeşim, şimdi etkinliklere gitmek istiyor”

Üç yıldır kız kardeşi için Mola Evi’ne düzenli gidip gelen velilerden Erdal Erdoğan, kardeşi gibi özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylerin arkadaşlık kurabileceği, sosyalleşebileceği güzel bir ortamın olduğunu ifade ederek, “Bu tarz etkinliklerin olması bizi çok mutlu ediyor. Çocuklar için de hava değişimi oluyor. Önceden kız kardeşim eve kapanıyordu, fakat etkinliklerle birlikte dışarı çıkmaya başladık. Etkinlik olduğunda ona soruyoruz, ‘gideceğim’ dediğinde biz de heyecanlanıyoruz” dedi.

“Sadece Engelliler Haftası’nda değil, her zaman bizi düşünüp yanımızda oluyorlar”

Mola Evi üyelerinden Mahmut Çakmak’ın annesi Nesrin Çakmak, “Engelsiz Yaşam Merkezi’ni açıp yalnızca Engelliler Haftası’nda değil, her zaman bizi düşünüp yanımızda olduğu için Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum” dedi.

Mezitli Halk Eğitim öğretmenlerinden Filiz Oflaz ise, “Burada çok güzel bir etkinliğe denk geldik. Çocuklarımızı çok mutlu gördüm. Enerjileri o kadar yüksek ki, belli ki öğretmenlerimiz onlarla çok iyi ilgileniyorlar. Çocukların yüzlerinden, bakışlarından anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25