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Özel gereksinimli bireyler ile aileler bir araya geldi

YAŞAM 07.12.2022, 09:30
Özel gereksinimli bireyler ile aileler bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı düzenlediği kahvaltı programı ile özel gereksinimli bireyler ile ailelerini bir araya getirdi. Navona Otel’de düzenlenen programa özel gereksinimli bireyler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.MERSİN (İGFA) - Engelli alanında çalışan 80 tane sivil toplum kuruluşu, spor kulübü ve eğitim kurumlarının temsilcilerinin de katıldığı programda konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Büyükşehir Belediyesi olarak, engelsiz eğitim merkezinden engelsiz parkına, engelli transferinden mola evlerine kadar birçok farklı alanda hizmetler yürüttüklerini ve yapılacak farklı çalışmalarda da özel bireyler ile bir arada olmaya devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Otizm Merkezi kuracak

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yakın bir zaman içerisinde Otizm Merkezi kuracaklarını ifade eden Gökayaz “Bu konuyla ilgili bir yer temini sağladık ve yakın zamanda hizmete sokacağız. Özellikle erken tanı almış çocuklarımızın eğitimi konusunda büyük eksiklikler olduğunun bizlerde farkındayız. Evet, verilen bir takım eğitimler var okullar tarafından ama destek amaçlı olarak bizde bu alanda daha fazla etkinlik ve çaba göstermek istiyoruz” diye konuştu. 

“Kentimizi bütün bireylerimizin daha rahat hareket edebildiği bir alana çevirmek istiyoruz”

Çalışmalar kapsamında bir taraftan özel eğitim ihtiyacı içerisinde bulunan bireyleri güçlendirmeyi amaçladıklarını söyleyen Gökayaz “Diğer amacımız ise kentimizi erişilebilirlik konusunda daha iyi bir şekilde hazırlamak. Bu anlamda park bahçelerimizden yollarımıza kadar birçok alanda bu konuyu özellikle önemsiyoruz ve kentimizi daha erişilebilir, bütün bireylerimizin daha rahat hareket edebildiği bir alana çevirmek istiyoruz. Yani sadece belli alanlar değil tüm kentimizi bu noktada düşünüyor ve bütün çalışmalarımızı buna göre planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Daha sonra özel gereksinimli bireyler tarafından oluşturulan sergi ve farkındalık alanını ziyaret eden Genel Sekreter Yardımcısı Gökayaz, burada görme engellilerin yaşadığı duyguları anlayabilmek için kurulan parkurda yürüyüş yaptı.

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