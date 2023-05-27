Özel gereksinimli bireyler, Büyükşehir’de emin ellerde

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ilçesine özel gereksinimli bireylerin ailelerinin bir işi olduğunda çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri Engelsiz Yaşam Merkezi kurdu. Açılışta konuşan Başkan Yücel Yılmaz, bunun bir başlangıç olduğunu söyleyerek Ahmet Edip Uğur Gençlik Kültür ve Aktivite Merkezi’ne (Çamlık), tam donanımlı bir Engelsiz Yaşam Merkezi kuracaklarının müjdesini verdi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; çok anlamlı ve şehrin ihtiyaç duyduğu bir hizmeti daha hayata geçirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ilçesi Hasan Basri Çantay Mahallesi’nde özel gereksinimli bireylere hizmet verecek Engelsiz Yaşam Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen merkezde; 4 bireysel oda, bilgisayar odası, resim odası, spor odası ve bakım odasıbulunuyor. Özel gereksinimli bireylerin ailelerinin bir işi olduğunda çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri sağlıklı bir ortam oluşturan Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, merkezde uzman eğitmenleriyle hizmet verecek. İhtiyaç duyan ailelere psikolojik desteğinde verileceği merkez; aileler ve çocuklar için adeta bir mola evi olacak.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR İÇİN MOLA EVİ

Başkan Yücel Yılmaz’ın liderliğinde çok önemli ve özel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Meydan “Burada özel gereksinimli çocuklarımız ve her biri birbirinden değerli özel ebeveynlerimiz var. Engelsiz Yaşam Merkezimiz bir nevi ailelerimiz için mola evi olacak. Burası hem çocuklarımız için hem de aileleri için nefes alacakları bir yer oldu. Çocuklarımızla, uzman eğitimcilerimizin rehberliğinde önemli etkinliklere imza atacağız.” dedi.

“GELİŞİYORUZ VE HER OLAYA MÜDAHALE EDİYORUZ”

Açılışını yaptıkları Engelsiz yaşam Merkezi ile çok anlamlı bir işin ilk istasyonunu gerçekleştirdiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Bu hizmetimizi şehrimizin her köşesine yayacağız. Biz; sizlerin yanındayız, çocuklarımızın yanındayız, kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Bu mola evi sayesinde aslında ailelerimizi bir nebze rahatlatacağız. İlk etapta; sabah 8, akşam 5’e kadar hizmet vereceğiz. Fakat bu yılın sonuna kadar randevulu bir şekilde şehir dışına çıkan ailelerimizin çocuklarının burada güvenli bir şekilde dinlenebilecekleri hale getireceğiz. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Gelişiyoruz ve her olaya müdahale ediyoruz. Bu eksikliğin giderilmesinden dolayı çok memnunum. Velilerimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun.” dedi.

ÇAMLIK’A, BALIKESİR ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ KURULACAK

Özel gereksinimli bireyler için hizmete aldıkları bu merkezin bir başlangıç olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, Ahmet Edip Uğur Gençlik Kültür ve Aktivite Merkezi’nde 2 bin 884 metrekare alana Balıkesir Engelsiz Yaşam Merkezi (BEYMER) kuracaklarının müjdesini verdi. 4 bölüm olarak planlanan merkezde; kültürel etkinlik alanı, sera alanı, at çiftliği ve Engelsiz Yaşam Merkezi Ana Binası bulunacağını belirten Başkan Yılmaz “Her yaştan özel gereksinimli bireylerimiz için tüm ayrıntıları düşünerek planladık. Çalışmalarımız tamamlandığında; ülkemize ve dünyaya örnek bir merkez haline gelecek.” diye konuştu.