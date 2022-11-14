Özel gereksinimi olan çocuklar buğday tohumu ekti

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce, Karataş ilçesine bağlı Yemişli Köyü’nde, “Umutlar Bir Tohumla Yeşerir” felsefesiyle, buğday tohumları toprakla buluşturuldu. Çeşitli engelli derneklerinin iştirak ettiği ve önümüzdeki süreçte Yemişli Engelsiz Yaşam Alanı ismiyle faaliyete geçmesi planlanan noktada gerçekleştirilen buluşmada, özel gereksinimi olan çocuklar ve vatandaşlar, fiziksel engelli olan çocuklar ve vatandaşlarla, ebeveynler katıldı.ADANA (İGFA) - “En büyük engel sevgisizliktir” şiarıyla toprağa tohum atan engelli çocuklar ve bireyler, geleceğe umutla baktıklarını ve umutların önündeki engelleri tanımadıkları dile getirdiler. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tarıma ve çiftçiye verdiği öneme vurgu yapılan etkinliğe katılan özel gereksinimli bireyler ve çocuklarla, fiziksel engeli olan vatandaşlar, tohumları toprakla buluşturup, evrensel mesajlar vermelerinin yanı sıra, gönüllerince eğlenme olanağı da buldular.

ENGELSİZ YAŞAM ALANI KURULACAK

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı bürokratları, 74 dönümlük alanda atıl kalmış binalarda, yaşam alanı kurulacağını belirterek, engelli dernekleriyle bu konuda birlikte çalışmak istediklerini belirttiler. Engelli çocukların ebeveynleri de çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Özel gereksimini olan çocuklarının doğada güzel bir gün geçirdiğini belirten ebeveynler, ekilen buğdayların başak verdiğine tanık olmayı ve Büyükşehir Bürokratlarının dile getirdiği tesislerin yapılmasını görmeyi istediklerini belirterek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar teşekkür ettiler.