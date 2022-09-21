Özel Egeberk'e kalite tescili

Bursa'daki ilk TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alan anaokulu olan Özel Egeberk Anaokulu, eğitimdeki kalitesini resmileştirdi.BURSA (İGFA) - Okul öncesi eğitimde bir Bursa markası olan Özel Egeberk Anaokulu, TSE'nin “Akademik ve İdari Faaliyetler” kapsamındaki TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Okuldaki kalite yönetim sistemi standardı maddeleriyle ilgili uygulamaların detaylı olarak incelenmesinin ardından yapılan değerlendirmede TSE tarafından kalite layık görülen belgeyi alan Özel Egeberk Anaokulu Kurucu Müdürü Nesrin Civan, büyük gurur yaşadı.

Civan, “Okul öncesi eğitim hizmetlerinde kalite odaklı bir yönetim sistemini esas alan Özel Egeberk Anaokulu, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması için çalışmaya durmadan devam edecek” dedi.