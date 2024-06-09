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Özel ders ve eğitim koçu talepleri tavan yaptı

YKS hazırlık sürecinde koçluk hizmetleri geçen yıla kıyasla yüzde 460 artış gösterdi Temmuz ortasında yapılacak olan KPSS sınavına yönelik koçluk hizmeti de yüzde 583 artış yaşandı İşte gençlerin YKS'ye hazırlanırken ihtiyaç duydukları hizmetler

YAŞAM 09.06.2024, 11:05
Özel ders ve eğitim koçu talepleri tavan yaptı

YKS hazırlık sürecinde koçluk hizmetleri geçen yıla kıyasla yüzde 460 artış gösterdi. Temmuz ortasında yapılacak olan KPSS sınavına yönelik koçluk hizmeti de yüzde 583 artış yaşandı. İşte gençlerin YKS'ye hazırlanırken ihtiyaç duydukları hizmetler...İSTANBUL (İGFA) - Mayıs 2023 ile Mayıs 2024 dönemlerinin karşılaştırılması sonucunda 2024 YKS sürecinde öğrencilerin tüm dersler için eğitim desteği aradığı gözlemlendi ve YKS hazırlık dersine talep yüzde 200 arttı.

Armut.com verilerine göre Mayıs 2023 - Mayıs 2024 döneminde YKS hazırlık sürecinde koçluk hizmetleri geçen yıla kıyasla yüzde 460 artış gösterirken, Temmuz ortasında yapılacak olan KPSS sınavına yönelik koçluk hizmeti de geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 583 artış yaşandı.

YKS’DE MATEMATİK BAŞROLDE

Veriler, YKS hazırlık sürecinde öğrencilerin sınavda yer alan tüm derslere eşit derecede hazırlanmayı önemsedikleri sonucunu ortaya çıkardı.

Öğrenciler derslere ayrı ayrı odaklanmayı tercih ettiklerinde ise matematik dersi ilk sırada yer aldı. YKS Matematik dersi talepleri, 2024 yılında yüzde 100 oranında arttı.

SINAVA PSİKOLOJİK HAZIRLIK DÖNEMİ: KOÇLUK HİZMETLERİNE YÜKSELEN TALEP

Öğrencilerin hem çalışma düzeni kurma hem de psikolojik destek sağlama arayışları, 2024 yılında eğitim koçlarına olan talepte radikal bir artışı getirdi. Bu yıl YKS koçluğu hizmetinde geçen senenin mayıs ayına göre yüzde 460 artış görüldü. Koçlardan beklentiler ise yoğun bir çalışma programını yürütmek, rehberlik almak ve motivasyon kazanmak olarak sıralandı. Sınava hazırlık sürecinde zamanı daha verimli kullanmak isteyen öğrencilerin tercih ettiği online YKS koçu hizmetine talep ise yüzde 200 artışla öne çıktı.

 KPSS HAZIRLIK SÜRECİNDE DE KOÇLUK HİZMETLERİNDE RADİKAL ARTIŞ

Sınavlara koçlarla hazırlanma ihtiyacı, Temmuz ayı ortasında yapılacak KPSS’ye yönelik hazırlıklarda da kendini gösterdi. KPSS sınavına özel koçluk talebi, Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 583 arttı.

LGS ÖZEL DERS TALEBİ 20 KAT ARTTI

Öte yandan geçen hafta 1 milyonun üzerinde öğrencinin yaşadığı LGS heyecanı geride kalırken verilei, LGS’ye hazırlık ile ilgili hizmetlerde talep patlaması yaşandığını ortaya koydu. Ortaöğretimde LGS Özel Ders talebi 20 kat arttı. LGS hazırlık derslerinde branş bazında en çok talep edilen özel dersler fen, İngilizce ve matematik oldu. LGS fen dersine olan talep geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 214 artarken LGS İngilizce dersi yüzde 100, LGS matematik dersi ise yüzde 70 artış yaşadı. Koçlarla çalışma eğiliminin LGS hazırlık sürecinde de yükseldiği gözlendi. Geçen yıla göre LGS Koçu talebi yüzde 57 arttı.

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