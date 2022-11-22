Özel çocuk ve gençlerin spora katılımı sağlanacak

TRAKDOSK’un ortak olduğu Erasmus + Spor SociPORT Projesi etkinlikleri Münih Almanya’da devam etti.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası /EDİRNE (İGFA) - Avrupa Birliği Erasmus+ Spor programı kapsamında desteklenen, TRAKDOSK’un partneri olduğu, özel gereksinimli çocuk ve gençlerin spora katılımını ve fırsat eşitliğini arttırmak, özgüvenlerini güçlendirmek amacıyla 34 aydır yürütülen ‘Empowering Youth with Intellectual Disabilities through Sport (SociPORT)’ projesinin etkinliklerine Almanya’nın Münih şehri merkezinde Dünyaca ünlü"Mükemmeliyet Üniversitesi" ödülüne sahip Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi‘nde (LMU) Psikoloji&Pedagoji Fakültesi binasında gerçekleşen toplantılarda açılış konuşmasını LMU International Office koordinatörü Prof. Dr. Reinhard Markowetz gerçekleştirdi. Toplantıya TRAKDOSK YönetiM Kurulu Başkanı Sebahattin Akdağ, Projeler Koordinatörü Bülent Bacıoğlu ve eğitmen Dr. Erdem Demiröz de katıldı.

Yaklaşık 3 yıldır devam eden projede 7 ülkeden 9 ortak yapılan çalışmaları içeren sunumlar yaptı. Toplantı harici zamanlarda da Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi‘nde (LMU) nin tarihi binaları Nazi döneminde direniş gösteren ve üniversite ile özdeşleşen ‘Beyaz Gül ‘ hareketinin öğrencileri ile ilgili bölümler ve anıları içeren bir inceleme gezisi yapıldı.

Üniversitenin tarihi, binalarının halen işlevsel ve müze gibi kullanılması katılımcıların çok ilgisini çekti. TRAKDOSK ekibi ayrıca şehirdeki olimpiyat parkını ve Bayern Munchen tesilerini, tırmanma duvalarını da içeren spor tesisi ziyaretleri ile bilgi topladı .

İki gün boyunca devam eden proje etkinliklerde; LMU proje revizyonu projenin amaçları; faaliyetler ve çıktılar, proje revizyonu amaçları; faaliyetler ve final raporu,finansal raporlar üzerine çalışmalar yapıldı.