Özel bireylere dijital medya eğitimi

Gazeteci-Yazar Nuriye Çakmak Çelik, "Sanat İçin Ben de Varım" projesi kapsamında eğitsel atölye söyleşinde özel bireylere hitap etti. Söyleşide dijital medya eğitimi verildi.KOCAELİ (İGFA) - “Sanat İçin Ben de Varım” projesi kapsamında özel bireylere birçok farklı alanda eğitimler veriliyor. Proje dahilinde “Dijital Medya İçerik Üretimi” dersinin tamamlayıcı atölyesi olarak Gazeteci-Yazar Nuriye Çakmak Çelik tarafından eğitsel atölye söyleşisi engelli bireylere yönelik gerçekleştirildi.

SEKA Kağıt Müzesi’nde yapılan programa Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Yazar Çelik, Sanat İçin Ben de Varım projesi kapsamında proje danışmanlığı Gazeteci Ersin Çelik tarafından yapılan Dijital Medya İçerik Üretimi derslerinin tamamlayıcı atölyesine katıldı. Eğitimleri desteklemek, öğrencilerin fikir dünyalarına katkı sağlamak amacıyla atölyelere katılması planlanan eğitimcilerin kitapları öğrencilere dağıtıldı. Bu bağlamda konuk Yazar Çelik’in insan hikayelerini anlattığı video serilerinin matbu hale getirildiği “Doğduğum Ev” kitabı, edebiyat ve dijital medya alanlarında eğitim alan özel öğrencilere hediye edildi. Atölye söyleşisinde “İnsan Hikayeleri” ele alınarak dijital medyada doğru içeriğin nasıl oluşturulacağı konuşuldu.

“SANAT İÇİN BEN DE VARIM” PROJESİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Sanat İçin Ben de Varım” projesi 16-29 yaş aralığındaki engelli bireylerin görsel sanatlar, geleneksel el sanatları, edebiyat, sinema, tiyatro, müzik ve dijital medya alanlarında alacakları eğitimler ve bu eğitimlerin sonucunda ortaya çıkaracakları eserlerin kültür endüstri ürünlerine dönüşmesini sağlayacak iki aşamalı bir proje olarak yürütülmektedir.