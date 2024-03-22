Özel bireyler Gölcük'te at binme heyecanı yaşadı
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde özel bireyler at binme heyecanlarına ortak oldu
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde özel bireyler at binme heyecanlarına ortak oldu.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te yaşayan özel bireyler, Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisleri’nde at binme heyecanı yaşadılar. +1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği üyesi özel bireyler, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Gölcük Belediyesi’nin konuğu olarak Rahvan At ve Konaklama Tesisleri’ni ziyaret ettiler. Ziyarette özel bireyleri karşılayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, atlarla yakından ilgilenen çocuklara eşlik etti. Başkan Sezer daha sonra birlikte piste çıktıkları özel bireylerin at binme heyecanlarına ortak oldu.
ONLARIN MUTLULUĞU BİZİM EN BÜYÜK SEVİNÇ KAYNAĞIMIZ
Etkinliğe katılan özel bireyler, at üzerinde keyifli dakikalar yaşadılar. Dernek yöneticileri, etkinlik için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür ettiler. Özel bireylerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Sezer ise “Onların mutluluğu bizim en büyük sevinç kaynağımız” dedi.
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