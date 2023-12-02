Özel bireyler engel tanımıyor

Binlerce özel gereksinimli bireye hizmet vermek için, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Toroslar’da ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’, Yenişehir’de ‘Engelsiz Yaşam Parkı’ ve ‘Otizm Aile Danışma Merkezi’, Tarsus’ta da ‘Tarsus Mola Evi’ olmak üzere 4 tesis yer alıyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirdiği hizmetler ve projelerle, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerin hayatlarını kolaylaştırmaya, onları memnun etmeye devam ediyor. Binlerce özel gereksinimli bireye hizmet vermek için, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Toroslar’da ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’, Yenişehir’de ‘Engelsiz Yaşam Parkı’ ve ‘Otizm Aile Danışma Merkezi’, Tarsus’ta da ‘Tarsus Mola Evi’ olmak üzere 4 tesis yer alıyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi, yüzde 100 erişilebilir bir merkez

Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi’nde bulunan ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’; özel gereksinimli bireyler için yüzde 100 erişilebilir bir merkez olup, merkezde özel gereksinimli bireyler ve aileleri için çeşitli kurslar düzenleniyor. Merkezde ayrıca sosyo-kültürel etkinlikler de yapılıyor. Merkezde yer alan Mola Evi hizmeti ile özel gereksinimli bireylerin ailelerinin ve yakınlarının, tam veya kısmi zamanlı olarak merkeze çocuklarını bırakması ve bu bireylerin de aktif zaman geçirmesi sağlanıyor. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik; atölye ve kurslar düzenleniyor. Engelli Birey Sportif Beceri ve Fitness Eğitimi ile de 7-12 yaş aralığında bedensel, zihinsel, işitme ve görme engelli bireyler, sportif beceri ve koordinasyon eğitimi hizmetinden faydalanıyor. 18 yaşını doldurmuş özel gereksinimli bireyler de Fitness ve Spor Eğitimi hizmetinden yararlanıyor.

‘Engelsiz Yaşam Parkı’ farklı olanaklar sunuyor

‘Engelsiz Yaşam Parkı’nda; özel gereksinimli bireyler için çeşitli sanatsal ve sportif faaliyetler yapılmakla birlikte, anneler için de birçok kurs ve etkinlikler içeren atölye alanları bulunuyor. Park’ta özel gereksinimli bireylere kendilerine yönelik kurslar verilirken, ebeveynler de değişik aktivitelere katılabiliyor.

‘Otizm Aile Danışma Merkezi’ ile de Mersin’de ikamet eden 0-72 ay arasındaki otizm tanısı konulan çocuklara özel eğitim, duyu bütünleme, psiko-sosyal destek, aile danışmanlığı ve grup eğitimleri hizmetleri veriliyor. Otizm Aile Danışma Merkezi’nde; 0-6 yaş arası çocukluk dönemindeki Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile otizm tanısı almış özel gereksinimli bireylerin, bilimsel temelli öğretim teknikleri ve terapiler ile eğitim alması amaçlanıyor.

Büyükşehir’in hizmetleri engel tanımıyor

‘Medikal Malzeme Bakım Onarım Hizmeti’ ile de özel gereksinimli bireylerin kullanmış oldukları tekerlekli veya akülü sandalyelerin, hasta yataklarının bakım ve onarımını yapan Büyükşehir, medikal malzeme bakım onarım desteği vermeye devam ediyor. Büyükşehir’in ‘Engelli Transfer Aracı Hizmeti’nden bugüne kadar on binlerce özel gereksinimli birey faydalanırken; kent genelinde aktif olarak kullanılan toplam 10 adet ‘Akülü Sandalye Şarj İstasyonu’ bulunuyor. ‘Medikal Malzeme Yardımı’ kapsamında ise özel gereksinimli bireylere, ihtiyaç duydukları medikal malzeme dağıtımı yapılıyor.

‘İşaret Dili Tercümanlığı Hizmeti’ ile de işitme engelli bireyler, kamu kurum ve kuruluşlarında iş ve işlemlerini yaparken, kendilerini ifade etmekte zorlandıkları noktada 0533 360 27 03 numaralı Görüntülü Destek Hattı’nı WhatsApp veya operatör üzerinden görüntülü arayarak, birebir işaret dili tercümanlığı hizmeti alabiliyorlar. ‘Simit Arabam Engel Tanımam Projesi’nden toplam 22 özel gereksinimli birey yararlanırken, ‘Evde Bakım Hizmeti’ ile de çoğunluğunu özel gereksinimli bireylerin oluşturduğu evde bakım hastalarına kişisel bakım hizmeti veriliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin özel gereksinimli bireylerle ilgili özel gün ve haftalarda düzenlemiş olduğu etkinliklere de binlerce kişi katılım sağlıyor.

Hizmetler hem özel gereksinimli bireyleri, hem de ailelerini çok memnun ediyor

Büyükşehir Belediyesi’nin özel gereksinimli bireylere uyguladığı hizmetlerden faydalanan Berivan Ataş, “Burada arkadaşlarımızla iyi vakit geçiriyoruz. Burayı çok seviyorum, sporu çok seviyorum” dedi. Berivan Ataş’ın babası Mahmut Ataş da, “Berivan’ı haftanın 3 günü buraya getiriyorum. Birçok etkinlik yapıyorlar. Hocalar çok ilgileniyor. Berivan eskiye göre çok gelişti. Bize bu imkanı sağlayan Başkanımız Vahap Seçer’e ve tüm hocalara teşekkür ederiz” diye konuştu.

Özel gereksinimli bireylerden Yasemin Erdoğan da, “Ben çok mutlu oluyorum, burayı çok seviyorum. Yemek, spor, boyama gibi etkinlikler yapıyoruz. Arkadaşlarımla çok eğleniyoruz” dedi. Yasemin Erdoğan’ın abisi Erdal Erdoğan ise, Yasemin’in hayatında çok güzel gelişme olduğunu belirterek, “Yasemin daha önce içine kapanıktı. Burası sayesinde hem psikolojik olarak rahatladı, hem de sosyalleşti. El becerisi gelişti ve daha aktif olmaya başladı. Zaten bu durum eve geldiğinde yüzünden de anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

Özel gereksinimli bireylerden Murat Can Öbek’in annesi Sara Alev, “Ben çok memnunum. Keşke benim çocuğum buraya her gün gelse. Çünkü burada çok mutlu. O mutlu olduğu zaman ben de mutlu oluyorum” dedi. Oğlunun Mola Evi’ne başlamadan önce hiçbir şey yapmadığını sözlerine ekleyen anne Alev, “Buraya geldikten sonra çocuğum, burada öğrendiğini evde de yapmaya çalışıyor. Hocalarıyla olan diyaloğunu bize anlatıyor. Daha girişken oldu. Daha çok arkadaş ortamına girmeye başladı” ifadelerini kullandı.

Tekstil Atölyesi’ne gelen annelerden Maşallah Alp de, “Çocuğum Mola Evi’ndeyken, ben de Dikiş Atölyesi’ne kaydoldum. Burada dikiş öğreniyor, kendimizi geliştiriyoruz. Hem çocuğum faydalanıyor, hem ben faydalanmış oluyorum” dedi. Yusuf’un buraya gelmeden önce uyumsuz bir çocuk olduğundan bahseden Anne Alp, “Arkadaşlarıyla geçinemiyordu. Ama burada kendi gibi çocukları görünce daha iyi oldu. Buraya başladıktan sonra Yusuf’ta çok olumlu değişim oldu. Normalde oyuncaklarını kimseyle paylaşmazdı, buraya başladıktan sonra artık paylaşmayı öğrendi. Öğretmenlerimiz pikniklere götürüyorlar. Oradan da çok güzel enerji alıyor. Gerçekten çok memnunuz” diye konuştu.

Tekstil Atölyesi’ne katılmasının da kendine çok büyük beceri kazandırdığından söz eden anne Alp, “Ben ev hanımıyım. Dikişi seviyordum, ama bir bilgim yoktu. Burada çocuğuma da kendime de güzel kıyafetler dikiyorum. Özel çocuk olduğu için kıyafetlerini çok yırtıyordu. Kapıdaki güvenlikten içeriye kadar güvenli bir ortam. Öğretmenlerimizle de çok iyi anlaşıyoruz” dedi.

Görme engeli bulunan ve Mola Evi hizmetinden faydalanan özel gereksinimli birey Sait Acar da, “Mola Evi’nden memnunum. Ben ilk defa Anıtkabir’e gittim. Hizmetlerin hepsinden memnunum. Burada spora da katılıyorum, boyama yapıyorum. Yeri geliyor etkinlik, piknik oluyor. Merkezde bizler engel tanımıyoruz” diye konuştu.