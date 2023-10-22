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Özel bireyler Antalya’ya hayran kaldı

YAŞAM 22.10.2023, 07:15
Özel bireyler Antalya’ya hayran kaldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin topluma kazandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Denizli Acıpayam’dan gelen özel bireyleri Antalya’da ağırladı.ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı Denizli Acıpayam’dan gelen 27 engelli misafiri Antalya’da ağırlayarak güzel bir gün geçirmelerine vesile oldu. Tophane Çay Bahçesi, Oyuncak Müzesi, Deniz Müzesi gibi yerleri gezme fırsatı bulan grup sonrasında Kaleiçi’ni dolaştı. Daha önce tekne turu yapma fırsatı bulamamış olan misafirler, tekne turuyla Akdeniz’in keyfini çıkardı ve şehri denizden de görme fırsatı buldu. Engelli bireyler Antalya hakkında bilgiler edinirken hem de Antalya’nın güzellikleriyle dolu bir gün geçirdi.

ANTALYA’YI TANITTIK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Turizm Şubesi Görevlisi Zeynep Işıl Çakıroğlu, “Denizli Acıpayam’dan 27 engelli misafirimizi ağırladık. Onlara, Antalya’nın tanıtımını yapmaya, kentin dokusunu anlatmaya çalıştık. Aynı zamanda keyifli vakit geçirmeleri için şehir gezisi yaptık. Özellikle Oyuncak Müzesi’ni ve tekne turunu çok sevdiler” dedi.

HAYRAN KALDIK

Engelli yakını Özgür Sert, “ Büyükşehir Belediyesi’nin bize kucak açması ve bizimle böyle güzel ilgilenmesi beni ve buraya gelen tüm engelli bireyleri çok mutlu etti. Kente hayran kaldık. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bizi ağırladığı için çok teşekkür ederim” dedi.

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