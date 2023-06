Özdemir Akbal, Macaristan'da sunum yaptı

Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Özdemir Akbal Macaristan Politika Bilimi Derneği Kongresine katıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Özdemir Akbal, Macaristan Politika Bilimi Derneği ile Uluslararası Politika Bilimi Derneği ortaklığıyla 25-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında Macaristan/Segedin'de 28.'si düzenlenen Uluslararası Politika Bilimi Kongresine “The United States' Visegrad Four and Bucharest Nine Political Relations in the Case of the Invasion of Ukraine” başlıklı sunumuyla katıldı.

Dr. Akbal sunumunda; yapısal realist perspektifin halen geçerli olduğunu, bu perspektife dayanarak sosyal yapıların bölgesel ölçekte önemli olduğunu belirtti.

Dr. Akbal, bölgesel lider ülkeler bağlamında mikro ölçekli sistemik yapıların öne çıktığını belirtirken Avrupa'nın güvenlik yapısı ve Ukrayna işgali karşısında Doğu Avrupa ve Balkan devletlerinin önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Avrupa çapında yüzün üzerinde akademisyenin katıldığı kongrede Dr. Akbal'ın çalışması özellikle Macaristan Pécs ve Segedin Üniversitesi öğretim üyelerinin ortak çalışma talebiyle karşılaştı.