Ozan Ağacı Şairler Grubu Saray’da buluştu
Edirneli şairlerin oluşturduğu Ozan Ağacı Şairler Grubu, hafta sonu Saray Atatürk Kültür Merkezi’nde buluştu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ozan Ağacı Şairler Grubu'nun şiir gecesine Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, CHP Saray Belediye Meclis Üyesi Talat Çömlekçioğlu, Saadet Partisi Saray İlçe Başkanı Şaban Mısırlı, siyasi parti ve STK temsilcileri ve şiirseverler katıldı.
Dinleti, Ozan Ağacı Şairler Grubu Başkanı Özlem Ağırgan’ın açılış konuşmasıyla başladı.
Emekli Edebiyat Öğretmeni Halil Türkan’ın sunumuyla Ozan Ağacı Şairler Grubu üyeleri şiirlerini sırasıyla okudu. Şairler gecesinde Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş de bir şiir seslendirdi. Katılımcıların beğenisini toplayan Ozan Ağacı Şairler Grubu, katılımcılardan büyük alkış aldı.
Programın ikinci bölümünde sahne alan Edirne TV program yapımcısı ve sanatçısı Ali Akartürk birbirinden güzel Balkan türküleriyle, Enver Camcıoğlu ise Türk Sanat Müziği’nin klasikleşmiş eserleriyle katılımcıların kulakların pasını sildi.
Program sonunda Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Ozan Ağacı Şairler Grubu Özlem Ağırgan ve üyelerine çiçekle teşekkür etti.
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