Oyunun gücüyle iyileşiyorlar

Büyükşehir Belediyesi, depremin çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojik travmanın etkilerini azaltmak amacıyla depremzede çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmalarına başladı.BALIKESİR (İGFA) - 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama-kurtarma, insani yardım ve alt yapı yenileme çalışmaları başta olmak üzere tüm imkânlarını seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hem afet bölgesinde hem de Balıkesir’de yaraları sarmaya devam ediyor. Afet bölgesinden Balıkesir’e gelen depremzede çocuklar, Büyükşehir’in uzman psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve gönüllülerle oyunlar oynuyor. Oyunun iyileştirici gücünden faydalanarak güzel vakit geçirmeleri ve deprem psikolojisinden uzaklaşabilmeleri amacıyla düzenlenen etkinliklere çocukların ilgisi de oldukça büyük.

ÇOCUK OYUN ALANI OLUŞTURULDU Deprem bölgesinden Balıkesir’e gelen çocuklar, Eski Yay/Ada Alışveriş Merkezi’nde oluşturulan Çocuk Oyun Alanı’nda satrançtan bilgisayar oyunlarına, masa tenisinden golfe kadar birçok oyun oynuyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik farklı etkinlikler düzenlemeye, psikolojik destek sağlamaya devam edecek.