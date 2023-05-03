Oyunseverler tatil döneminde oyuna doydu

Ara tatil dönemi ve Ramazan Bayramı’nın en çok tercih edilen oyunlarını açıkladı. Oyunseverler, bu dönemde ‘The Quarry’, ‘Europe Universalis IV Domination’, ‘Far Cry Serisi’ başta olmak üzere aksiyon gerilim türündeki oyunları tercih etti.İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom’un dijital oyun alışveriş platformu Playstore, birbirinden popüler oyunları uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla oyunseverlerle buluşturuyor.

Ara tatil ve Ramazan Bayramı’nın en çok tercih edilen oyunları açıklanırken, listede aksiyon- gerilim türündeki oyunlar başı çekti.

EN ÇOK AKSİYON VE GERİLİM OYUNLARI TERCİH EDİLDİ

Buna göre; Playstore’da tatil döneminde en çok; ‘F1 Manager 2022’, ‘Marvel’s Spider Man Remastered’, ‘The Quarry’, ‘Hell Let Loose’, ‘Planet Booster’, ‘Europe Universalis IV Domination’ ve ‘Far Cry’ Serisi oyunları tercih edildi. Oyunlar Playstore’un avantajlı kampanyalarıyla ara tatil ve Ramazan Bayramı süresince yüzde 90’a varan indirimle satıldı.

Oyunseverler bu tatil döneminde F1 Manager 2022 oyunu ile Formula 1 heyecanını tattı, Marvel's Spider-Man Remastered'da Peter Parker ile New York’ta unutulmaz macera yaşadı, The Quarry ile de yaz kampında doğaüstü yaratıklarla mücadele etti.