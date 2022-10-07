Oyuncu ve seslendirme sanatçısı İsmail İncekara vefat etti

Bursalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti.BURSA (İGFA) - Kurtlar Vadisi'nde İplikçi Nedim'e hayat veren oyuncu ve seslendirme sanatçısı İsmail İncekara, yaşımını yitirdi.

72 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini Zafer Algöz, sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara, vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" mesajını yayınladı.

https://twitter.com/zaferalgoz/status/1578243971213852672

İSMAİL İNCEKARA KİMDİR?

1950 yılı Bursa doğumlu olan İncekara'nın çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başlayan İncekara, İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu. 2000-2001 sezonunda yardımcı rolde "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" dalında "Afife Tiyatro Ödülü"nü kazandı.