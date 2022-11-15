Oyun dünyasına taze fikirler

İBB iştiraki Medya AŞ’nin genç girişimciler için hayata geçirdiği Oyun Geliştirme Merkezi (OGEM), ‘Çocuk Kuluçka Programı’nı başlattı. Genç girişimcilere hayalindeki oyunu geliştirme fırsatı sunan proje kapsamında, ilköğretim seviyesindeki çocuklar oyun geliştirme süreçleriyle ilgili eğitimler alacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve kurum iştiraki Medya AŞ desteğiyle hayata geçen OGEM’de yeni bir program başlıyor. Araştırarak öğrenen ve deneyimleyerek kendini geliştiren bireyler ortaya çıkarmak, hayal gücünü kullanarak yeni iş imkanları yaratabilecek nesiller için ‘Çocuk Kuluçka Programı’ hayata geçiyor. Kuluçka Programı’nda devlet okullarında okuyan ilköğretim seviyesindeki çocuklar OGEM’i ziyaret edecek. Ziyarette çocuklara oyunlar eşliğinde girişimcilik temel eğitimi verilecek. Fikir bulma eğitiminin ardından da ardından bir ay süren online derslerle oyun geliştirme süreçlerine dahil olacaklar.

OYUN FİKİRLERİ KONUŞULACAK

İstanbul’un farklı bölgelerinden başvuran devlet okullarında okuyan ilköğretim öğrencilerini kapsayan Çocuk Kuluçka Programı’na 40 öğrencinin katılımıyla planlanan Miniatürk gezisiyle başlanıyor. Gezinin ardından çocuklar için özel olarak hazırlanan ve oyunlarla birleştirilen “Girişimcilik Farkındalık Eğitimi” veriliyor. İki haftada bir düzenlenen ve uzman eğitmenler tarafından yaş grubunun ilgisine göre hazırlanan program, yüz yüze eğitim ve tanışma etkinliği içeriyor. Yüz yüze alınan eğitimden sonra çocuklar eğitimlerine bir ay daha online olarak devam ediyor. Programın sonunda eğitim alan tüm çocuklar OGEM’de düzenlenecek etkinlikte tekrar bir araya gelerek program boyunca geliştirdikleri fikirleri sunuyor.

PINAR TÜRKER: “BİRLİKTE ÜRETMEYİ KEŞFEDİYORLAR”

Programla ilgili özellikle ilköğretim çağındaki çocukları girişimcilik ve oyun geliştirme konularında bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyleyen Medya AŞ Genel Müdürü Pınar Türker, “OGEM’de başlayan bu programın ayda iki kez yapılmasını planlıyoruz. Bu program sayesinde çocuklar, yetkin eğitmenlerle çalışarak hazırladığımız interaktif program sayesinde oyunlarla eğlenirken yeni bir dünyayı tecrübe ediyor ve birlikte üretmeyi keşfediyorlar” dedi.

OGEM HAKKINDA

İBB ve Medya AŞ desteği ile oyun dünyasında kendini geliştirmek isteyen gençlerin her aşamada ücretsiz destek alabilmeleri için kurulan OGEM (Oyun Geliştirme Merkezi) oyun sektöründe kariyer hedefleyen gençleri; fikir sahibi geliştiricileri, oyun girişimcilerini, mentorlar, sektör profesyonelleri, tasarımcılar, akademisyenler, teknoloji şirketleri ve oyun yatırımcılarından oluşan bir ekosistemin parçası haline getirmeyi hedefliyor. OGEM’de kuluçka programının yanı sıra herkese açık ücretsiz eğitimler, etkinlik, söyleşi ve oyun turnuvaları düzenliyor.

OGEM, oyun projesini hayata geçirmek isteyen genç girişimcilere ihtiyaç duydukları farklı alanlarda destek sağlayarak onları güçlendiriyor, oyun geliştiricilerini sektörden mentorlarla bir araya getiriyor, ekiplerin birlikte çalışabilecekleri ve deneyimlerini paylaşabilecekleri çalışma alanları oluşturuyor. Oyunlarını sadece Türkiye’deki değil, tüm dünyadaki oyunseverlerin beğenisine sunmaları için onlara destek sağlıyor. Çocuk Kuluçka Programı’na başvurular https://ogem.istanbul/cocuk-kulucka-programi/ web adresinden alınıyor.