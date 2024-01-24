Oy ve Ötesi'nde 'Bilgiç' dönemi

Türkiye'de katılımcı demokrasi bilincinin yerleşmesi için tarafsız ve kapsayıcı bir şekilde faaliyet gösteren, kurulduğu 2014 yılından bu yana yerel ve genel seçimlerle birlikte toplamda 10 seçimde görev alan Oy ve Ötesi Derneği, yeni yönetim kurulunu belirledi.İSTANBUL (İGFA) - Oy ve Ötesi Derneği, gerçekleştirdiği genel kurulla birlikte yeni yönetim kurulunu ve yeni yönetim kurulu başkanını belirledi.

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Oy ve Ötesi Derneği'nin yeni yönetim kurulu başkanı Mehmet Bilgiç oldu.

Mehmet Bilgiç başkanlığındaki yeni yönetimde; Orkun Erbil Başkan Yardımcısı, Ali Tolga Özderici Sekreter, Gülsen Ergün Sayman olarak seçilirken, Ertim Orkun, Elif Dağdeviren ve Ata Özdamar üye olarak görev aldı.

Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Ertim Orkun'dan devralan Mehmet Bilgiç, katılımcı demokrasinin en ölçülebilir göstergesi olan seçimlere katılımı desteklemek için gönüllülük esasına göre çalışan bir sivil toplum kuruluşu olarak yeni bir döneme hazırlandıklarını belirtti. Bu önemli misyonu devraldığımız için mutlu ve gururlu olduklarını kaydeden Bilgiç, "2024 Oy ve Ötesi Derneği'nin 10'uncu yaşını kutlayacağımız bir yıl olması sebebiyle bizim için ayrı bir öneme sahip olacak. Her seçimde olduğu gibi 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için de gönüllü müşahit organizasyonumuzla sandık başında olacağız. Bu yolculukta bizlere destek veren yüz binlerce gönüllümüze ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.