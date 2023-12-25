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Otopark sorununa yerli yazılımla kalıcı çözüm

YAŞAM 25.12.2023, 07:57
Otopark sorununa yerli yazılımla kalıcı çözüm

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesindeki otopark sorununa yerli yazılım mekanik sistemle çalışacak katlı otopark projeleriyle kalıcı çözüm sunuyor.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafiği rahatlatmak ve kent genelinde otopark kapasitesini yükseltmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, tarafından İlkadım ilçesinde yapımına başlanan ve yerli yazılım mekanik sistemle çalışacak iki otoparkın inşaatı hızla sürüyor. Mekanik otoparklarla park sorununa neşter vuran Büyükşehir Belediyesi, bu alanların üst bölümünde inşa edeceği meydanlarla da vatandaşlara yeni yaşam alanları kazandırıyor.

ALTI OTOPARK ÜSTÜ MEYDAN VE KAFE

Rasathane Mahallesi’nde inşası süren 169 araç kapasiteli Çiftlik Otoparkı projesinin yüzde 60’ı tamamlandı. 19 Mayıs Mahallesi’nde inşa edilen 104 araçlık Gazi Otoparkı projesi ise yüzde 50 fiziki gerçekleşme oranına ulaştı. İki otopark projesi 3’ü bodrum kat olmak üzere 4 katlı olarak inşa ediliyor. Mekanik sistem ve yerli yazılımla hizmet verecek otoparkların yer aldığı alanda ayrıca vatandaşların soluk alabileceği meydan, kafe ve çocuk parkları da bulunacak.

TEKNOLOJİK ÇÖZÜM

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çağın gereklerinin ötesinde bir anlayışla projeler üreten bir belediye olarak, şehrimizin otopark sorununu da son teknolojiyi içeren yatırımlarla çözüyoruz. Her adımımızı ‘Geleceğin Şehri Samsun’ hedefi doğrultusunda atıyoruz. İlkadım ilçemize yapımı devam eden 2 mekanik otopark projemiz ile bölgedeki otopark sorununa kalıcı çözüm üretiyoruz. İki projenin de inşaatı hızla ilerliyor. İki otopark projesi de bittiğinde tamamen mekanik bir sistem ile hız-enerji verimliliği yüksek yazılımla vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Otoparkların üst kısımları ise meydan olacak. Otopark kapasitesini artırırken biryandan da bölge içinde yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Bu alanların trafik sorunun çözümüne katkı sunmanın yanı sıra vatandaşların kent içinde nefes almalarını sağlayacak yeni alanlar olacak” dedi.

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