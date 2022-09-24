Otobüs şoförü Emine Koçyiğit ile yolculuk başka

Çankırı’da yaşayan 37 yaşındaki 2 çocuk annesi Emine Koçyiğit, kentin ilk ve tek kadın otobüs şoförü oldu. On yıl boyunca sürücü kursunda yüzlerce şoför yetiştiren Koçyiğit, bu deneyimleri ile günde sekiz saat halk otobüsünde direksiyon sallamaya başladı.ÇANKIRI (İGFA) - Çankırı’nın ilk ve tek kadın otobüs şoförü, Çankırı Belediyesi bünyesinde halk otobüslerinde göreve başladı. Otobüse bindiklerinde kaptan koltuğunda kadın şoför ile karşılaşan Çankırı halkı ise uygulamadan memnun kaldı. Çankırı Belediyesinin işe alım sürecine başvurarak mülakatı başarı ile geçen Emine Koçyiğit, Taş Mescit-Ballıca hattındaki halk otobüsünün kaptan koltuğuna oturdu. Kentin ilk ve tek kadın şoförü, vatandaşların da memnuniyetini arttırdı.

Kendisinin uzun yıllar boyunca bir sürücü kursunda direksiyon eğitimi verdiğini anlatan Koçyiğit, bilgi, birikim ve tecrübelerini Çankırı halkı için kullanıyor olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Ailesinin desteğinden de söz eden Koçyiğit, vatandaşlar ile arasında pozitif bir enerjinin oluştuğunu belirtti.

Çocukluk yıllarından beri araçlara ilgisi olduğunu ve otobüs sürücüsü olmak isteğini ifade eden Koçyiğit, “Bu meslek benim için büyük bir onur. Kızlarım da benimle ve işimle çok gurur duyuyorlar. Çankırılı olarak hemşehrilerimi taşımaktan mutluyum.” dedi.

Göreve başladığında bazı endişeleri olduğundan bahseden kadın şoför, vatandaşların ılımlı tavrı sayesinde bunların üstesinden geldiğini söyledi.

Koçyiğit’in kullandığı otobüse binen vatandaşlar da kadın şoförün nezaket ve titizlikle işini yapmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.